Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 617 новых случаев Covid, а количество смертей из-за коронавируса в мире достигла 4 млн; уже с самого утра оккупанты на Донбассе обстреливают украинские позиции; пробки на тротуарах — из-за летних площадок ресторанов, людям негде ходить, а обустраивают их часто незаконно; глобальный интернет Илона Маска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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