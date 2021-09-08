Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Умани горело общежитие университета садоводства. Семеро травмированных студентов; год прошел — ни мостов, ни дорог. Почему до сих пор не ликвидировали последствия наводнения в Закарпатском селе; почти 20% — женщины. Как им служится в украинской армии; на Львовщине мужчина захватил землю одного из дачных кооперативов и организовал там захоронения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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