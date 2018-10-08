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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (08.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 20 погибших, в США праздничный лимузин попал в смертельную аварию; “Долгих лет тюрьмы”. В Петербурге прошли акции ко дню рождения Путина; бешеные волки атакуют жителей Тернопольщины. Трое пострадавших.

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