Факты ICTV – Выпуск 8:45 (08.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 20 погибших, в США праздничный лимузин попал в смертельную аварию; “Долгих лет тюрьмы”. В Петербурге прошли акции ко дню рождения Путина; бешеные волки атакуют жителей Тернопольщины. Трое пострадавших.

Опубликовано Октябрь, 08 в 12:02



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.