Факты ICTV – Выпуск 8:45 (08.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 20 погибших, в США праздничный лимузин попал в смертельную аварию; “Долгих лет тюрьмы”. В Петербурге прошли акции ко дню рождения Путина; бешеные волки атакуют жителей Тернопольщины. Трое пострадавших.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-08
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