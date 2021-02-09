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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев засыпает вторые сутки — снег не прекращается до сих пор; непогода в Украине не отступает во многих областях; возможно ли в Украине усиления карантина; в этом месяце Украина получит вакцину от коронавируса и начнет делать прививки; в Украине разоблачили банду, которая зарабатывала десятки миллионов гривен.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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