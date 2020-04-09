Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 1,5 млн зараженных коронавирусом в мире, треть из них в США, а в Италии замедляется смертность; как украинцы в этом году будут святить пасхальные корзины; в Черкассах жители многоэтажек сами дезинфицируют подъезды, антисептик бесплатно раздает местный предприниматель.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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