Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.07.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двух оккупантов уничтожено, трое ранены, 17 обстрелов наших позиций; представители наиболее проходных в парламент политических сил, дискутировали о будущем страны; жителям Луцка нечем дышать, в городе ищут загрязнителя.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2019-07-09
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