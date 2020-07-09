Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Закарпатье случаи коронавируса фиксируют во всех районах области; к тушению огня на Луганщине привлекут авиацию, боевики гарантировали самолетам безопасность; на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения; Динамо Киев — нынешний обладатель Кубка Украины по футболу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.