Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове объявлен план перехвата Сирена — после приговора из зала суда сбежал преступник, а с фронта вновь трагические новости, там погиб военный; 655 новых случаев Covid зарегистрировано в стране, но ускоряется вакцинация — украинцы, которые привиты дважды, уже могут посещать десятки стран; дешевый китайский хлам да еще и токсический — мы проверили популярные среди людей магазины конфиската — это опасно для здоровья.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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