Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жизнь в украинских интернатах их шокировало. История семьи Джонсов – переехавшие из Америки в Украину – чтобы заниматься нашими тяжелобольными детьми; найти работу после войны. На Волыни для участников АТО – 4000 вакансий. Как бойцам помогают адаптироваться к мирной жизни; работа кипит, Киев – стоит. Как обстоят дела с ремонтом столичных мостов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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