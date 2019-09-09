Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: монстркары, работы и дети гении. Бест Робот фест в Днепре. Чем удивляли на Техношоу этого года; прыгунки, сверчки и пчелы. Экзотическая альтернатива мясу. Готовы ли украинцы к таким блюдам в меню; последние сводки с фронта; каково состояние освобожденных украинцев и от России требуют выпустить всех незаконно осужденных.

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