Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взрывы и пожар на военных складах на Черниговщине – эвакуация людей; трое раненых, последние сводки с фронта; международные журналисты раскрыли имя второго российского Грушника, подозреваемого в отравлении Скрипалей.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-09
Теги: Факты 8.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.