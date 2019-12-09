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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: старт нормандского формата, лидеры Украины, Франции, Германии и России будут определять будущее оккупированного Донбасса; тысячи людей на Майданах страны призвали президента не переходить в Париже красных линий; последние подробности пожара в одесском колледже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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