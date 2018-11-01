Факты ICTV – Выпуск 8:45 (1.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: давление на Россию и евроинтеграция – сегодня Киев встречает канцлера Германии Ангелу Меркель – десятки дорог перекроют; последние подробности авиакатастрофы Боинга в Индонезии – спасатели нашли черный ящик; вернувшись с войны, снова становятся к бою – на Харьковщине, законные участки бойцов, отдают под застройку высоткам.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 11:42



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