Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мощный снегопад в Киеве; как живут в нечеловеческих условиях люди в общежитии в центре Киева и есть ли выход из ситуации; почему на Харьковщине люди восстали против добытчиков песка; последние сводки с фронта; Украина и НАТО планируют провести совместные учения вблизи Одессы.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-02-10
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