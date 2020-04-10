Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три области могут ввести комендантский час, а Черновицкая на выходные закрывает магазины и АЗС; США остается мировым лидером распространение коронавируса, а в Европе разрабатывают план выхода из карантина; как удержать работников дома после завершения карантина; как медики страны объединились и бесплатно консультируют украинцев по телефону.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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