Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на агрессию в Украине, Германия усиливает экономическое сотрудничество с Россией; под Харьковом устроили стрельбы, чтобы показать качество украинских БТРов; во время начала курортного сезона, мы проверили исправность морских прогулочных катеров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.