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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине, резко возросло количество заражений — подтверждено 525 новых случаев. Умерло 23 человека; одного военного ранено, еще десять подорвались на взрывном устройстве — тревожные сутки на передовой; очередное ослабление карантина, на Донбассе заработают два пункта пропуска. Также с сегодняшнего дня открывается базы отдыха и санатории; МВФ утвердил для Украины программу стендбай на 5 млрд долларов — первый транш составляет более 2 млрд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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