Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 86 крымчан. Всего Кремль удерживает в плену 110 украинцев. Есть ли шансы на их ближайшее освобождение; чрезмерная спешка или эффективность? Работу нового парламента анализировали в студии программы Свобода слова. Оправданы ли такие темпы принятия законов; в Черкассах год не могут сдать в эксплуатацию детскую спортивную школу. Кто и куда дел необходимые документы.

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