Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двух оккупантов уничтожено и четверо ранены – наши воины утром отражали атаки врага; ужесточение санкций против России и освобождения заложников – сегодня в Брюсселе заседает Совет по иностранным делам; жесткая посадка – в Борисполе самолет компании Белавиа сбил фонари и выкатился за посадочную полосу.

Опубликовано Декабрь, 10 в 10:53



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