Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обмен пленными и полное прекращение огня до нового года – результаты нормандской встречи; на передовой погибли трое украинских воинов; ООН приняла проект резолюции по оккупации полуострова Россией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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