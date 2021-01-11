Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 4 тыс. больных. Хроники Covid-19 в Украине и как идет вакцинация в мире; про локдаун здесь не слышали. Почему горнолыжные курорты Украины не соблюдают правила; объявят ли Трампу второй импичмент. Почему президента США пытаются отстранить от власти как можно быстрее; ситуация на фронте; существенное похолодание в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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