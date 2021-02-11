Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в столице во время обыска в помещении представителей движения Патриоты при жизнь полицейские изъяли оружие и гранаты; сильные морозы начались на Франковщине; почему части жителей села Дмитровка Киевской области вообще не имеют централизованного электроснабжения; как Мариуполь успешно внедряет программы энергоэффективности.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-02-11
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