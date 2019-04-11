Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередная строительная афера вблизи столицы. Почему даже государственная программа не гарантирует – что ключи вам таки дадут; ЕС и Великобритания договорились об отсрочке Брекзита до октября; как в отдаленном селе на Прикарпатье педиатр открыл кабинет семейного врача.

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