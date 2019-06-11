Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагедия в Одессе. Там вспыхнуло здание психиатрической больницы; активность российского врага на фронте не проходит; за сорок дней до досрочных выборов – в Свободе слова собрались представители наиболее проходных партий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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