Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 700 новых случаев заражений на Covid-19 в Украине — это очередной антирекорд. За сутки умер 21 человек; на передовой ранены три украинских воинов; у Кабинета министров снова протесты. Руководители баз отдыха требуют четких разъяснений, как им работать в карантин; Россия — непосредственный участник войны в Донбассе и причастна к сбиванию малайзийского Боинга, в Нидерландах обнародовали новые показания по делу МН-17.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.