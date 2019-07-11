Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: неутешительные новости с фронта – мы снова имеем потери на передовой, русские воины усиливают натиск; 30 убитых и более сотни раненых – сегодня вспоминаем циничный расстрел россиянами с Градов украинских воинов под Зеленополье; в Греции, из-за непогоды, погибли шесть туристов, а в Италии выпал град с неба падали льда размером с апельсин; амбициозный проект Шулявского моста снова под вопросом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.