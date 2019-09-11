Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 11 сентября – масштабный теракт в истории человечества! 18 лет после трагедии. Когда прозвучит окончательный приговор виновным; новинки от Apple. Поразили ли новые смартфон и часы привередливого пользователя; феномен украинской сцены – Олег Винник. В чем секрет его невероятной популярности среди женщин.

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