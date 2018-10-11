Факты / Видео / Факты. Выпуски / Факты ICTV - Выпуск 8:45 (11.10.2018)/

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар ликвидирован, продолжается разминирование. Последние новости из арсенала на Черниговщине, который взорвался; сегодня решится вопрос о предоставлении Томоса Украине. Решение примет священный Синод; почему пассажиры пригородных поездов должны ездить в ужасных условиях.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (11.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (11.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.10.2018)
Факты ICTV. Спорт (10.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.10.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка