Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар ликвидирован, продолжается разминирование. Последние новости из арсенала на Черниговщине, который взорвался; сегодня решится вопрос о предоставлении Томоса Украине. Решение примет священный Синод; почему пассажиры пригородных поездов должны ездить в ужасных условиях.

Опубликовано Октябрь, 11 в 10:49



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