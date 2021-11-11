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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.11.2021)

Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертность от коронавируса остается высокой; боевики пообещали открыть проход через КПВВ Станица Луганская; харьковский авиазавод готовят к продаже; на границе Польши и Белоруссии становится горячее; миллионы гривен для Института сердца; Зеленский обратился к украинцам, не желающим вакцинироваться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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