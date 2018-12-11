Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во Франции объявлено чрезвычайное экономическое и социальное положение – Эмануэль Макрон обратился к народу; карантин на Харьковщине – из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ массово закрывают школы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-11
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