Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гранатометы не смолкают, российские наемники совершили 11 атак на украинские позиции; шестая годовщина первого штурм Евромайдана; в западных пунктах пропуска сотни машин днями стоят в очередях в более чем десять километров; реформа в столичном метрополитене продлится еще полгода.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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