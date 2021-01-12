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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб украинский воин. Российские оккупанты совершили 10 атак; Covid в Украине. Последние цифры и соблюдаются ли в регионах правила; транспорт во время локдауна. Как работает, ограничения и действуют ли они; профессия — продавец. Есть ли спрос в кризис и какие плюсы и минусы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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