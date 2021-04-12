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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: государственный секретарь США Энтони Блинкен летит в Брюссель из-за усиления агрессивных действий России у украинской границы; в Британии открывается бизнес — в стране второй этап ослабления строгого карантина; Турция стала второй страной мира по интенсивности заражений коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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