Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: активность противника на фронте выросла – 24 обстрелы в сутки; реформы и потенциальные союзники – в Свободе слова еще четыре политические силы рассказали о своих намерениях выбираться в парламент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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