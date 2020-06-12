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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй день подряд в Украине фиксируют высокое количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки 683 случая; 16 обстрелов в сутки, на передовой активизировались снайперы; харьковский аэропорт выходит из карантина — там готовятся к отправке первых рейсов; несмотря на эпидемию и карантин, украинцы таки могут отдохнуть за границей на морях — мы расскажем, какие есть правила и предостережения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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