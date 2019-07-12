Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты снова ударили по мирных целях – погиб житель Чермалыка и один военный, также есть раненые; на Юге Украины завершились масштабные учения Си Бриз; незаконный игорный бизнес и дальше процветает в Украине; осталось пятеро: через детектор лжи, проект “Новые лидеры” оставили еще двое участников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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