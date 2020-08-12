Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: противостояние в Минске вновь обостряется — под утро люди начали возводить новые баррикады; коронавирус и дальше распространяется по стране; Украина получит 1 млрд 200 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, но не даром — там ждут от нас реформ; Донецкий Шахтер в третий раз в истории вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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