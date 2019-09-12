Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в окрестностях Ковеля биологический яд загрязняет воду и почву. Протекают резервуары местного Ветсанзавода; что будет с жителями обрушившегося дома в Дрогобыче. Когда им ждать новое жилье; ревут и стонут моторы. Контролируют ли на украинских дорогах уровень шума.

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