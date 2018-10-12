Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинская армия продвинулась вперед и зачистила очередное село в серой зоне; смертоносный ураган в США, Торнадо в Австралии и убийственные наводнения в Европе; почему на Прикарпатье люди десятилетиями ждут на ремонт дорог.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-12
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