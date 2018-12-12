Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: террористическая атака во французском Страсбурге – три человека погибли и 12 пострадали; двое раненых и 11 обстрелов наших позиций; победа украинской дипломатии – Конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Опубликовано Декабрь, 12 в 11:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.