Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские боевики не делают шагов к миру, из-за обстрелов на фронте ранены двое наших бойцов; на саммите в Брюсселе Евросоюз может продлить санкции против России еще на полгода; Конгресс США утвердил оборонный бюджет США.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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