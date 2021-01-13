Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: китайская вакцина от Covid-19, которую заказала Украина — эффективна лишь на 50%; за сутки в Украине более 6 тыс. новых инфицированных; помогут найти мотивацию. Кто такие тьюторы и почему их хотят внедрить в отечественную систему образования; на Днепропетровщине сельский председатель 30 лет бессменно на посту.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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