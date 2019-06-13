Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один ранен и 28 обстрелов наших позиций; не плавать далеко, один и навеселе – за 12 дней лета в водоемах утонули уже более ста человек; чрезвычайная ситуация в Бориславе на Львовщине – город живет, как на пороховой бочке.

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