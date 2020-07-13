Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четверо погибших. В Киевской области пьяный водитель выехал на встречку и убил целую семью; почти 700 новых больных в Украине. В мире в целом больных почти 13 млн; ради безопасности и комфорта пассажиров. В Днепре проверяют маршрутки; разрыв 1%. Кто станет следующим президентом Польши; как карантин помог бизнес спасти. Истории предпринимателей, которым ограничение из-за коронавируса — пошли на пользу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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