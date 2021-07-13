Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: встреча Зеленского и Меркель в Берлине; почему азовские пляжи заполонили гигантские медузы; чем знаменитый международный медицинский центр Игало в Черногории; на фронте зафиксировали пять вражеских обстрелов; мощный ливень с ураганом накануне вечером наделали беды в Черкасской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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