Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гори в аду. Олег Сенцов публично сжег свою тюремную робу; в Украине десятки аварийных домов. Сотни людей годами ждут отселения и ежедневно боятся погибнуть под обломками. Почему медлят чиновники; бизнес с юмором. Как желание, чтобы люди улыбались – принесло успех основанному делу. Истории трех украинских бизнесменов.

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