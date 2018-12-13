Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередной удар по Кремлю: Европарламент требует остановить строительство Северного потока-2 и закрыть порты для российских судов с Азова; боевики на передовой немного стихли – 7 обстрелов, но боятся наступления; снег засыпает Украину – больше всего задело Черкассы, Сумы, Винницу и Киев – без света 170 населенных пунктов.

Опубликовано Декабрь, 13 в 10:58



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