Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода в Украине, немало областей накануне замело снегом; в Украине идут сильные морозы. На выходные обещают до минус 15. Как готовятся города до арктического циклона; второй импичмент объявили Дональду Трампу; какие сервисы предлагают в Украине хоть и платный — зато качественный и легальный киноконтент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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