Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские боевики постоянно атакуют — на передовой погиб украинский солдат, еще трое ранены; ситуацию с российскими войсками на украинских границах уже второй день обсуждают в Брюсселе; ученые британского Оксфордского университета испытывают эффективность коктейля из разных вакцин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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