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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кто из парламентских фракций готов голосовать за увольнение главы МВД Арсена Авакова; во Львове две недели без воды минеральный курорт Сходница; как компания Boeing достигла огромного успеха и с чего все начиналось; Китай и Украина договорились о безвизе; сколько еще продлится жара в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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